Reus will Karriere fortsetzen: "Richtig, richtig Bock"

Noch keine Ende in Sicht: Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Marco Reus will seine Karriere offenbar auch nach dem Vertragsende bei Los Angeles Galaxy im nächsten Jahr fortsetzen. "Ich habe immer noch richtig, richtig Bock auf Fußball. Einfach, weil es mir unheimlich viel Spaß macht und das meine Liebe ist", sagte der 36-Jährige bei DAZN.

Er werde "hoffentlich" so lange spielen können, "bis meine Füße sagen: 'Okay, jetzt reicht es'", sagte Reus in seiner neuen Rolle als TV-Experte im Vorfeld der Champions-League-Begegnung zwischen Borussia Dortmund und FK Bodö/Glimt (21.00 Uhr/DAZN).

Reus war 2024 von Borussia Dortmund in die USA nach Los Angeles gewechselt und hatte in seiner ersten Saison den Titel in der MLS geholt. Galaxy-Klubchef Tom Braun hatte zuletzt in den Ruhr Nachrichten eine mögliche Vertragsverlängerung mit Reus angedeutet. Doch erst einmal freut sich der DFB-Pokalsieger von 2017 und 2021 auf die nächste Saison: "Für mich geht es einfach darum, gesund zu bleiben, eine gute Vorbereitung zu spielen und dann wieder anzugreifen."