Reyna trifft: USA holen sich WM-Selbstvertrauen

Knapp sieben Monate vor Beginn der Fußball-WM war Giovanni Reyna vom Bundesligisten Borussia Mönchengladbach entscheidend am Testspielsieg von Co-Gastgeber USA gegen Paraguay beteiligt. Der Mittelfeldspieler erzielte beim 2:1 (1:1) der US-Boys gegen die bereits für die Endrunde qualifizierten Südamerikaner die frühe Führung.

Reyna traf in der 4. Minute. Nach dem Ausgleich durch Alex Arce (10.) sorgte Folarin Balogun für den Endstand (71.) vor 17.224 Zuschauern in Chester im US-Bundesstaat Pennsylvania. Ersatztorhüter Jonathan Klinsmann, Sohn des deutschen Ehrenspielführers Jürgen Klinsmann, kam nicht zum Einsatz.

Das US-Team ist seit vier Testspielen ohne Niederlage (zwei Unentschieden, zwei Siege). Am Mittwoch trifft die Auswahl von Trainer Mauricio Pochettino auf Uruguay.

Die anderen beiden WM-Gastgeber waren weniger erfolgreich. Mexiko kam nicht über ein torloses Remis gegen den zweimaligen Weltmeister Uruguay hinaus. Zuvor hatte sich Kanada mit demselben Ergebnis von Endrunden-Starter Ecuador getrennt.