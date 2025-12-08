Rooney: "Salah zerstört sein Vermächtnis"

Die englische Stürmer-Ikone Wayne Rooney ist mit Superstar Mohamed Salah vom englischen Fußball-Meister FC Liverpool nach dessen aufsehenerregendem Interview hart ins Gericht gegangen. "Salah zerstört sein Vermächtnis, auf ganzer Linie", sagte Rooney in seinem Podcast.

Rooney forderte, Teammanager Arne Slot müsse den ägyptischen Nationalspieler zwingend aus dem Kader streichen. Salah habe "alles falsch gemacht", meinte der 40-Jährige: "Ich bin sicher, er wird es irgendwann bereuen."

Salah hatte sein Verhältnis zu Slot am Samstagabend nach dem 3:3 bei Leeds United als zerrüttet beschrieben. "Es fühlt sich an, als hätte der Klub mich unter den Bus geworfen", sagte er und deutete einen Abschied im Winter an.

Die BBC schrieb von "einem der explosivsten Interviews der Premier-League-Ära", in der Presse war von "Rebellion", "Bürgerkrieg" und "Inferno" zu lesen. Die New York Times fragte: "Was hast du nur getan, Mo?"

Das fragte sich auch Rooney. Trainer Slot müsse nun klare Kante zeigen und Salah für das Champions-League-Spiel bei Inter Mailand am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) aus dem Kader streichen, forderte er. "Wenn ich er (Slot) wäre, würde er (Salah) auf keinen Fall im Team sein."

Auch Liverpool-Legende Michael Owen kritisierte den dritterfolgreichsten Stürmer der Klubgeschichte (420 Spiele, 250 Tore). "Oh, Mo Salah", schrieb Owen bei X, "ich kann mir gut vorstellen, wie du dich fühlst", aber der 33-Jährige hätte sich "auf die Lippe beißen" sollen.