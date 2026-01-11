Rückschlag für Milan bei Startelf-Debüt von Füllkrug

Die AC Mailand hat beim Startelf-Debüt von Niclas Füllkrug einen Rückschlag im Titelrennen der Serie A erlitten. Die Rossoneri mussten sich bei der abstiegsbedrohten AC Florenz mit einem 1:1 (0:0) begnügen und verpassten es, zumindest für wenige Stunden mit Spitzenreiter Inter Mailand gleichzuziehen. Der Stadtrivale kann sich mit einem Sieg im Topspiel gegen die SSC Neapel am Sonntagabend auf fünf Punkte absetzen.

"Wir hatten eine gute erste Halbzeit mit vielen Chancen, die wir leider nicht nutzen konnten. Nach der Pause sind wir teils wieder in unsere alten Muster verfallen", sagte Trainer Massimiliano Allegri.

Nach seinem Wechsel von West Ham United nach Mailand stand Nationalspieler Füllkrug erstmals in der Anfangsformation. Der ehemalige Bremer bediente in der ersten Halbzeit seinen Sturmpartner Christian Pulisic zweimal stark, doch der US-Nationalspieler vergab die Führung (18., 22.).

Füllkrug machte nach einer Stunde für Rafael Leao Platz, kurz darauf gingen die Gastgeber nach einem Eckball durch Pietro Comuzzo in Führung (66.). Bei Florenz wurde Robin Gosens in der 83. Minute ausgewechselt, danach rettete der ehemalige Leipziger Christopher Nkunku den Gästen immerhin einen Punkt (90.).