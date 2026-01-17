Salah verschießt Elfmeter - Nigeria Dritter

Mohamed Salah hat mit der ägyptischen Fußball-Nationalmannschaft einen versöhnlichen Abschluss beim Afrika-Cup verpasst. Die Ägypter unterlagen im Spiel um Platz drei Nigeria mit 2:4 im Elfmeterschießen. Salah scheiterte dabei ebenso vom Punkt wie der ehemalige Frankfurter Omar Marmoush. Nach 90 Minuten hatte es 0:0 gestanden, eine Verlängerung gab es in Casablanca nicht.

Für die "Super Eagles" verwandelte der frühere Leipziger Ademola Lookman den entscheidenden Elfmeter. Salah und Marmoush scheiterten an Torhüter Stanley Nwabali. Nigeria wurde damit zum neunten Mal Dritter beim Kontinentalturnier.

Im Halbfinale hatte Nigeria gegen Gastgeber Marokko im Elfmeterschießen verloren (2:4), Rekordsieger Ägypten scheiterte gegen den Senegal (0:1). Das Finale findet am Sonntag (20.00 Uhr/Sportdigital und DAZN) in Rabat statt.