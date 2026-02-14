Samsunspor trennt sich von Trainer Reis

Der frühere Bundesliga-Trainer Thomas Reis und der türkische Fußball-Erstligist Samsunspor gehen getrennte Wege. Das Ende der Zusammenarbeit mit dem 52-Jährigen verkündete der Verein in der Nacht nach der 1:3-Niederlage bei Antalyaspor am Freitag.

"Wir verabschieden uns von unserem Cheftrainer Thomas Reis, der seine Tätigkeit in der Saison 2024/2025 aufgenommen und in seinem ersten Jahr mit unserem Team einen historischen Erfolg erzielt hat, indem er es auf den dritten Tabellenplatz geführt hat", hieß es auf X. In der SüperLig liegt der Klub nach zuletzt zwei Niederlagen auf Rang sieben.

Als Nachfolger von Markus Gisdol an der Seitenlinie habe Reis "wichtige Meilensteine" gesetzt, so der Klub weiter. Die direkte Teilnahme am Achtelfinale der Conference League hatte Samsunspor im Dezember durch ein abschließendes 0:2 beim FSV Mainz 05 verpasst, nun geht es in der kommenden Woche in den Play-offs gegen KF Shkëndija aus Nordmazedonien.