Samsunspor trennt sich von Trainer Reis - Fink kommt

Der frühere Bundesliga-Trainer Thomas Reis und der türkische Fußball-Erstligist Samsunspor gehen getrennte Wege - und der nächste Deutsche steht schon in den Startlöchern. Das Ende der Zusammenarbeit mit Reis verkündete der Verein in der Nacht nach der 1:3-Niederlage bei Antalyaspor am Freitag. Auf den 52-Jährigen soll nun Thorsten Fink folgen.

Wie Samsunspor am Samstag mitteilte, habe der Klub mit dem 58-Jährigen eine "Grundsatzvereinbarung" getroffen. Der frühere Profi von Bayern München und Trainer des Hamburger SV soll am Sonntag in der Türkei eintreffen. Fink war im Dezember beim belgischen Erstligisten KRC Genk entlassen worden.

Zur Trennung von Reis kommunizierte der Verein: "Wir verabschieden uns von unserem Cheftrainer Thomas Reis, der seine Tätigkeit in der Saison 2024/2025 aufgenommen und in seinem ersten Jahr mit unserem Team einen historischen Erfolg erzielt hat, indem er es auf den dritten Tabellenplatz geführt hat", hieß es auf X. In der SüperLig liegt der Klub nach zuletzt zwei Niederlagen auf Rang sieben.

Als Nachfolger von Markus Gisdol an der Seitenlinie habe Reis "wichtige Meilensteine" gesetzt, so der Klub weiter. Die direkte Teilnahme am Achtelfinale der Conference League hatte Samsunspor im Dezember durch ein abschließendes 0:2 beim FSV Mainz 05 verpasst, nun geht es in der kommenden Woche in den Play-offs gegen KF Shkëndija aus Nordmazedonien.