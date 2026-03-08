Sané: Rote Karte im Derby "unglücklich"

Fußball-Nationalspieler Leroy Sané hat seinen ersten Platzverweis auf Klubebene als "unglücklich" bezeichnet. "Es war schwer, die letzten 30 Minuten von der Seitenlinie zu verfolgen, aber was für ein Kampf der Jungs", schrieb der Offensivspieler von Galatasaray Istanbul nach dem Sieg des Rekordmeisters im Stadtderby bei Besiktas (1:0) auf Instagram: "Eine unglückliche Rote Karte für mich, aber ein großartiger Derby-Sieg."

Sané, der bisher nur im DFB-Trikot eine Rote Karte gesehen hatte (im November 2023 beim 0:2 in Wien gegen Österreich), spielte dabei eine Hauptrolle. In der 39. Minute bereitete der 30-Jährige den entscheidenden Treffer von Victor Osimhen per Flanke vor. In der 62. Minute flog Sané nach Videobeweis vom Platz. Er hatte Gegenspieler Ridvan Yilmaz an der Achillessehne getroffen.

Für Besiktas kam die Rote Karte zu spät. Die Klub-Verantwortlichen beschwerten sich heftig, weil der frühere Bayern-Profi ihrer Ansicht nach schon in der ersten Hälfte wegen eines groben Foulspiels runter gemusst hätte.