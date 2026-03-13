SC-Trainer Schuster unzufrieden - und dennoch zuversichtlich

Julian Schuster war nach dem müden Kick "mit ein paar Momenten nicht zufrieden" und hatte insgesamt eine "nicht ausreichende" Leistung des Sport-Clubs gesehen - den Traum vom ersten Viertelfinal-Einzug der Freiburger Europacup-Geschichte wollte der Trainer aber noch lange nicht aufgeben: "Wir hätten gerne eine andere Ausgangsposition gehabt. Aber das Positive ist, dass für uns im Rückspiel noch alles möglich ist."

Tatsächlich müssen die Breisgauer nach dem 0:1 (0:1) im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League beim viermaligen belgischen Meister KRC Genk am Donnerstag kommender Woche ihren Heim-Nimbus wahren. In der laufenden Europacup-Saison haben die Freiburger alle Heimspiele gewonnen.

"Wir hatten uns mehr erhofft, aber noch ist alles offen", sagte Schuster bei RTL+: "Wir müssen uns definitiv steigern, das steht außer Frage. Aber wir haben das Selbstvertrauen, wir werden mit sehr viel Überzeugung in das Rückspiel gehen. Gleichzeitig sind wir gewarnt - der Gegner hat gezeigt, welche Qualitäten er hat."

Nach Ansicht von Matthias Ginter war es allerdings eher die eigene Schwäche als die Stärke des Gegners, die für die Niederlage verantwortlich war. "Ehrlicherweise haben gerade in der ersten Halbzeit ein paar Positionen nicht die Form der letzten Wochen gehabt. Wir hatten nicht so die Lösungen", sagte der Innenverteidiger: "Trotz des nicht gerade optimalen Resultats ist noch alles drin - aber dann brauchen wir eine andere Tagesform."