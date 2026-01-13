Schiedsrichterbeleidigung: Conte für zwei Spiele gesperrt

Trainer Antonio Conte von der SSC Neapel ist wegen Schiedsrichterbeleidigung in der italienischen Serie A gesperrt worden. Demnach fehlt der Trainer seinem Team für zwei Spiele, ihm wurde zudem eine Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro auferlegt. Beim 2:2 gegen Inter Mailand am Sonntagabend hatte der 56-Jährige nach einem Wutanfall in der zweiten Hälfte die Rote Karte gesehen. Kurz zuvor war Tabellenführer Inter ein Elfmeter zugesprochen worden war.

"Nach seinem Platzverweis trat er gegen einen Ball, der am Spielfeldrand lag, und näherte sich dem vierten Offiziellen in einschüchternder Weise, wobei er wiederholt beleidigende Bemerkungen machte", teilte die Disziplinarkommission der Serie A mit. Auch in den Katakomben habe sich sein Verhalten fortgesetzt.

Der ehemalige italienische Nationaltrainer, der im Mai letzten Jahres in seiner ersten Saison als Trainer von Napoli die italienische Meisterschaft gewann, wird am Mittwoch (18.30 Uhr) beim Nachholspiel gegen Parma sowie am Samstag (18.00 Uhr) beim Heimspiel gegen Sassuolo nicht an der Seitenlinie stehen.

Napoli liegt mit 39 Punkten auf dem dritten Platz der italienischen Liga, vier Punkte hinter Spitzenreiter Inter.