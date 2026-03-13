Schien- und Wadenbeinbruch bei Silas

Der Mainzer Traum vom ersten Europapokal-Viertelfinale der Vereinsgeschichte lebt, das 0:0 im Achtelfinalhinspiel der Conference League gegen Sigma Olmütz aus Tschechien hat der Fußball-Bundesligist jedoch teuer bezahlt: Wie der Klub am Freitag mitteilte, erlitt Stürmer Silas Katompa Mvumpa einen Bruch des linken Schien- und Wadenbeins.

Der 27-Jährige werde "nach Überwachung in der Uniklinik Olmütz mit einem gesonderten Krankentransport-Flugzeug schnellstmöglich zur weiteren operativen Versorgung ins Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie der Universitätsmedizin nach Mainz reisen", hieß es in der Mitteilung. Zur voraussichtlichen Ausfallzeit machte der Klub keine Angaben, Silas wird aber mehrere Monate fehlen.

Schon unmittelbar nach dem Remis in Tschechien war die Stimmung im Mainzer Lager angesichts der befürchteten Schwere der Verletzung getrübt: "Es sah nicht gut aus. Logisch, das steckst du nicht einfach weg. Man kann ihm nur gute Besserung wünschen", sagte Trainer Urs Fischer. Silas war Mitte der zweiten Halbzeit mit einem Gegenspieler zusammengeprallt.