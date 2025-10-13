Schlotterbeck fühlt sich "fit wie nie"

Fußball-Nationalspieler Nico Schlotterbeck fühlt sich trotz seiner langen Verletzungspause "körperlich so fit wie nie". Nach seinem Meniskusriss habe er "fünfeinhalb Monate Zeit" gehabt, um sich vorzubereiten. "Ich bin in einem sehr guten Zustand. Ich war selten so austrainiert", betonte der Innenverteidiger von Borussia Dortmund vor dem WM-Qualifikationsspiel (20.45 Uhr/RTL) in Belfast gegen Nordirland.

Im Windsor Park wird Schlotterbeck wieder mit dem Münchner Jonathan Tah die Innenverteidigung bilden. "Wir ergänzen uns gut", sagte Schlotterbeck. Tah sei "sehr kommunikativ". Er könne "immer einen Blick rüberwerfen, um zum Beispiel die Höhe der Kette zu verschieben". Für ihn selbst, so Schlotterbeck, sei "das Thema mit dem Ball vielleicht noch mal einen Tick interessanter" als für Tah. "Dafür ist er vielleicht ein besserer Verteidiger."

Sieht man das Duo also auch bei Bayern München bald Seite an Seite? Schlotterbeck wollte die Gerüchte nicht kommentieren. Der 25-Jährige legt die gesamte Konzentration auf das wegweisende Spiel gegen die kampfstarken Nordiren. Da müsse man immer "wachsam" sein, "den anderen Innenverteidiger schützen und sehr aktiv mit und gegen den Ball" spielen.