Schlotterbeck ist heiß auf Titel

Nico Schlotterbeck will mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM 2026 um den Titel spielen. "Ich glaube dran. Ich habe die Entwicklung gesehen. Wir haben einfach unfassbar gute Unterschiedsspieler, wenn alle fit sind. Dann hat man unfassbare Qualität und deswegen gehe ich davon aus, dass wir eine Chance haben können", sagte Schlotterbeck im neuen Social-Original-Format Ungesagt bei Prime Video.

Nach einer holprigen Qualifikation trifft die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann beim XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada in der Vorrunde auf Außenseiter Curacao, Afrikameister Elfenbeinküste (Côte d'Ivoire) und Ecuador. "Man muss sich nicht kleiner machen, als man ist - wir brauchen uns als Deutschland vor niemandem verstecken", sagte Schlotterbeck.

Der Innenverteidiger von Borussia Dortmund hat auch mit dem Verein klare Pläne. "Ich habe das Ziel, in Deutschland eine Meisterschaft zu gewinnen - da waren wir nah dran. Die Champions League ist sehr schwierig zu gewinnen - da waren wir auch nah dran. Im DFB-Pokal war ich auch nah dran. Ich habe als Profifußballer nur die U21-EM gewonnen. Ich will jetzt mal irgendwas in der Hand halten", sagte der 26-Jährige, dessen Vertrag beim BVB im Sommer 2027 ausläuft und an dem zahlreiche europäische Topklubs Interesse haben.