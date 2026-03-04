Schmedes wird Sportdirektor der DFL

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) erweitert zur "sportinhaltlichen Weiterentwicklung" ihr Team. Wie der Ligaverband mitteilte, wird Benjamin Schmedes vom dänischen Topklub Bröndby IF als Sportdirektor und Mitglied der Geschäftsleitung zur DFL wechseln. In dieser Funktion wird er direkt an Geschäftsführer Marc Lenz berichten. Diese personelle Neuerung finde "im Zuge einer strategischen Neuausrichtung der DFL im Gesamtbereich Fußball statt".

Dabei solle mit einer deutlichen Intensivierung der sportinhaltlichen Weiterentwicklung und Zusammenarbeit mit den Klubs der deutsche Profifußball "gemeinsam für eine sportlich erfolgreiche Zukunft" ausgerichtet werden. "Benjamin Schmedes hat uns mit seiner starken Expertise, seiner Perspektive auf den deutschen und internationalen Fußball sowie einem klaren Blick für die sportlichen Schwerpunkte der Bundesligen und Klubs überzeugt", sagte Lenz.

Die unterhalb der Geschäftsführer Lenz und Steffen Merkel verankerte DFL-Geschäftsleitung wird Schmedes gemeinsam mit Jörg Degenhart (Finanzen, IT und Organisation), Jürgen Paepke (Recht) und Philip Sagioglou (Kommunikation und Unternehmensentwicklung) bilden. Dabei werde er loslegen, sobald alle laufenden Verpflichtungen bei seinem derzeitigen Arbeitgeber abgeschlossen seien. In Bröndby war der 41-Jährige bis zuletzt Executive Football Director und im Management Board.