Schweiz: Navarro neuer Frauen-Nationaltrainer

Einen Tag nach der überraschenden Trennung von Nationaltrainerin Pia Sundhage hat der Schweizer Fußballverband (SFV) Rafel Navarro (39) als Nachfolger präsentiert. Der Spanier kommt vom FC Barcelona und erhält einen Vertrag bis zur EM 2029. Das gab der SFV am Dienstag bekannt. Bei der Heim-EM im vergangenen Sommer war die Schweiz im Viertelfinale am späteren Champion Spanien gescheitert.

"Mit Rafel Navarro gewinnen wir einen Trainer mit großer internationaler Erfahrung und einem klaren Verständnis für moderne Spielentwicklung und Innovation", sagte Verbandspräsident Peter Knäbel: "Mit dem Ergebnis seiner bisherigen Tätigkeiten und in den geführten Gesprächen hat Rafel uns klar zu verstehen gegeben, dass er dem Schweizer Fußball in den nächsten Jahren neue, prägende und nachhaltige Inhalte geben wird".