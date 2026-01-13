Schwuler Fußballprofi Cavallo wirft Ex-Verein Homophobie vor

Der erste offen schwule Fußballprofi Josh Cavallo hat mit seinem ehemaligen Arbeitgeber in Australien abgerechnet. "Es war schwer zu verkraften, als mir klar wurde, dass mein eigener Verein homophob ist", schrieb der 26-Jährige über seinen Ex-Klub Adelaide United bei Instagram: "Unter der neuen Vereinsführung wurde mir klar, dass ich aus politischen Gründen nicht auf dem Platz stehen durfte."

Rund sechs Monate nach seinem Abschied vom australischen Erstligisten erhob der Linksverteidiger schwere Anschuldigungen. "Egal, wie viel ich leistete oder ob mich verbesserte, meine Leistungen im Training wurden ständig ignoriert", betonte der ehemalige Junioren-Nationalspieler Australiens, der sich aufgrund dieser Situation gefragt hatte, "ob ich meine Sexualität nicht besser geheim gehalten hätte".

Cavallo hatte vor vier Jahren während seiner Station in Adelaide bekannt gegeben, homosexuell zu sein. Der Verein wies die Anschuldigungen "kategorisch zurück". Alle Entscheidungen bezüglich der Aufstellung seien "ausschließlich auf sportlicher Ebene getroffen" worden, schrieb der Klub in einem Statement.

Cavallo war nach über vier Jahren bei United im Sommer zum englischen Sechstligisten Peterborough Sports gewechselt, nachdem er in seiner letzten Saison in Down Under kein einziges Ligaspiel absolviert hatte.

In seinem Statement kritisierte Cavallo auch seine früheren Mitspieler. "Als ich einen Gruppenchat meiner Teamkollegen sah, in dem sie sich über ein Bild von mir und meinem Partner lustig machten, verstärkte dies mein Leid nur noch", sagte Cavallo, der bei seinem neuen Verein in England bisher viermal zum Einsatz kam und betonte, durch den "Neuanfang in Großbritannien wieder durchatmen" zu können.