Selke: "Meine Karriere ist noch lange nicht vorbei"

Der ehemalige Junioren-Nationalstürmer Davie Selke kann sich eine Bundesliga-Rückkehr vorstellen. "Natürlich", sagte der 30-Jährige im Sport-Bild-Interview auf eine entsprechende Frage, seine Karriere sei "noch lange nicht" vorbei: "Es gab im Sommer Themen – und es wird auch in Zukunft wieder Möglichkeiten geben, die mir eine Rückkehr ermöglichen könnten."

Selke war im Sommer vom Hamburger SV zum türkischen Erstligisten Istanbul Basaksehir gewechselt. Zuvor hatte der Torjäger den HSV als Torschützenkönig der 2. Bundesliga mit 22 Treffern zum langersehnten Aufstieg geschossen. Sein Vertrag wurde anschließend jedoch nicht verlängert.

"Natürlich war die Zeit im Sommer emotional sehr herausfordernd für mich. Aber mit etwas Abstand hat man das Thema verarbeitet", sagte Selke mit Blick auf die Verhandlungen: "Mein Plan war immer, dass der Weg für mich beim HSV weitergeht. Ich habe angesichts der sehr erfolgreichen Saison in den Vertragsgesprächen maximale Kooperation gezeigt, dass wir eine Lösung finden. Mehr Bereitschaft war meinerseits kaum möglich. Leider kamen wir dennoch nicht zu einem positiven Ergebnis."

Er hätte "in Deutschland bleiben können, ich hatte Möglichkeiten aus der Bundesliga", aber auch Angebote aus Spanien und Italien, so Selke, der neben dem HSV auch schon für Werder Bremen, RB Leipzig, Hertha BSC und den 1. FC Köln spielte. Letztlich entschied er sich mit seiner Familie für Istanbul. "Die Voraussetzungen für uns Spieler haben gehobenes Bundesliga-Niveau. Nur an die türkischen Schiedsrichter muss ich mich noch gewöhnen", sagte Selke.

Seinem Ex-Klub drückt der gebürtige Schorndorfer auch aus der Ferne die Daumen. Vom HSV-Klassenerhalt "bin ich überzeugt. Diese Wucht, die im Volkspark gemeinsam mit den Fans entsteht, ist ein unglaublicher Bonus. Das Trainerteam macht einen guten Job", sagte Selke.