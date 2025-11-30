Seltenes Zirkzee-Tor: ManUnited gewinnt bei Crystal Palace

Manchester United hat die nächste Krise in der englischen Premier League abgewendet. Die Red Devils drehten eine enge Partie bei Crystal Palace und kamen beim 2:1 (0:1) zum ersten Sieg nach drei Begegnungen ohne Dreier.

United überflügelte Palace in der Tabelle und hielt Anschluss an die Spitzenplätze. Für die Gastgeber war es die erste Heimniederlage nach zuvor zwölf Partien ohne Pleite.

Der frühere Mainzer Jean-Philippe Mateta brachte die Mannschaft von Teammanager Oliver Glasner per Foulelfmeter in Führung (36.) - im zweiten Versuch. Sein erster Treffer vom Punkt wurde nach VAR-Eingriff zurückgenommen, weil Mateta den Ball gegen sein Standbein und von dort ins Tor geschossen hatte. Bei einer Doppelberührung durch den Schützen sieht die Regel inzwischen eine Wiederholung des Strafstoßes vor.

Der ehemalige Münchner Joshua Zirkzee (54.) besorgte mit seinem ersten Ligatreffer seit 364 Tagen den Ausgleich. Ein indirekter Freistoß von Mason Mount (63.) brachte das 1:2.

Bitter für Palace: Rechtsaußen Ismail Sarr, der in 19 Saisonspielen acht Tore erzielt hat, musste verletzt vom Platz (38.).