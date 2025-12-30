Senegal gewinnt Gruppe, verliert aber Kapitän

Senegals Fußball-Nationalmannschaft ist beim Afrika-Cup als Gruppensieger ins Achtelfinale eingezogen. Das Team um den langjährigen Liverpool-Star und Ex-Münchner Sadio Mané gewann gegen das ebenfalls qualifizierte Benin mit 3:0 (1:0).

Abdoulaye Seck (38.), Habib Diallo (62.) und Cherif Ndiaye (90.+7, Foulelfmeter) trafen für den Titelträger von 2022 und machten damit unabhängig vom Parallelspiel der DR Kongo den Sieg in Gruppe D klar. Bitter allerdings: Kapitän Kalidou Koulibaly (71.) wurde nach VAR-Eingriff wegen eines Foulspiels vom Platz gestellt und wird mindestens für das Achtelfinale gegen einen noch zu bestimmenden Gruppendritten fehlen.

Unterdessen besiegte die DR Kongo das punktlose Botsuana mit 3:0 (2:0) und beendete die Gruppe auf Rang zwei. Benin, das vom Deutschen Gernot Rohr trainiert wird, war schon vor der Partie als einer von vier besten Gruppendritten für die Runde der letzten 16 qualifiziert.