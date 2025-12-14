Serie A: Meister Neapel verpasst Sprung an die Spitze

Titelverteidiger SSC Neapel hat in der italienischen Serie A den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Nach drei Siegen in Folge unterlag der Meister bei Udinese Calcio 0:1 (0:0) und blieb damit vorerst Zweiter hinter der AC Mailand.

Der ehemalige Berliner Jurgen Ekkelenkamp (73.) besiegelte die vierte Saisonniederlage für Napoli, nachdem zuvor zwei Treffer der Gastgeber nach Videobeweis aberkannt worden waren.

Zuvor hatte Milan nur 2:2 (1:1) gegen Aufsteiger US Sassuolo gespielt. Nach einem Doppelpack von Davide Bartesaghi (34. und 47.) hatte der Tabellenführer mit 2:1 geführt, doch Armand Laurienté bestrafte die Passivität der Gastgeber mit dem Ausgleich (77.).

Ohne den verletzten Nationalspieler Robin Gosens hat der Tabellenletzte AC Florenz seine Negativserie fortgesetzt. Auch nach dem 1:2 (0:1) im Kellerduell gegen Hellas Verona wartet die Fiorentina weiter auf den ersten Saisonsieg. Mit sechs Punkten nach 15 Spielen ohne Erfolg ist der Rückstand zum rettenden Ufer auf acht Zähler angewachsen. Die Hoffenheimer Leihgabe Gift Orban (42.) brachte die Gäste in Führung, ein Eigentor von Unai Nunez (69.) bescherte Florenz den Ausgleich. Doch Orban sorgte mit seinem zweiten Treffer (90.+3) in der Nachspielzeit für die Entscheidung.