Serie A: Neapel gewinnt in Rom und bleibt ganz oben dran

Die SSC Neapel bleibt in der italienischen Serie A auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze. Der amtierende Fußball-Meister setzte sich am späten Sonntagabend mit 1:0 (1:0) bei der AS Rom durch, mit 28 Punkten liegt Neapel nach 13 Spieltagen punktgleich mit Spitzenreiter AC Mailand auf Rang zwei. In der italienischen Hauptstadt erzielte David Neres (36.) das Tor des Tages. Mit einem höheren Sieg hätte Neapel gar die Tabellenführung übernehmen können.

Zuvor hatte bereits Inter Mailand seinen Platz in der Spitzengruppe der Liga gefestigt. Beim Aufsteiger Pisa Sporting Club siegte das Team von Trainer Christian Chivu mit 2:0 (0:0), Lautaro Martinez traf per Doppelpack (69., 83.). Inter verbesserte sich so auf den dritten Tabellenplatz, der Rückstand auf den Stadtrivalen AC und Neapel beträgt nur einen Zähler.