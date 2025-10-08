SGE-Frauen wittern "Riesenchance" im Europa Cup

Die verpasste Champions League ist abgehakt, nun wollen die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt im neu geschaffenen Europa Cup angreifen. "Ich sehe es als Riesenchance, in diesem Wettbewerb internationale Erfahrungen zu sammeln und Deutschland international vertreten zu können", sagte Trainer Niko Arnautis vor dem Hinspiel gegen den 1. FC Slovacko am Mittwoch (19.00 Uhr) und betonte: "Uns ist bewusst, dass wir Geschichte schreiben können."

Setzt sich die SGE gegen den tschechischen Erstligisten durch, steht im November das Achtelfinale an. "Wichtig ist, dass wir uns jetzt auf die erste Aufgabe konzentrieren und in dem Wettbewerb hoffentlich dann auch überwintern können", erklärte Arnautis. Im Februar geht es mit dem Viertelfinale weiter.

"Es ist immer schön, international zu spielen", sagte Mittelfeldspielerin Lisanne Gräwe: "Wir glauben an unsere Qualitäten. Und wir können es schon auf jeden Fall sehr weit schaffen." Das Rückspiel gegen Slovacko steht am 15. Oktober (19.00 Uhr) an. In der Qualifikation für die Champions League war die Eintracht klar an Real Madrid gescheitert.