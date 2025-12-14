Skibbe bleibt in Japan und übernimmt Vissel Kobe

Abschied in Japan, Neuanfang in Japan: Der frühere DFB-Coach Michael Skibbe bleibt Trainer in der J-League. Nach fast vier Jahren bei Sanfrecce Hiroshima wechselt der 60-Jährige zur kommenden Saison zum Liga-Rivalen Vissel Kobe. Dies gab der Ex-Klub von Lukas Podolski am Sonntag nach dem letzten Spieltag bekannt. Skibbe bringt seinen langjährigen Co-Trainer Serhat Umar mit.

Hiroshima hatte Ende November mitgeteilt, dass die Zusammenarbeit mit Skibbe nach Saisonabschluss beendet werde - die J-League spielt mit dem Kalenderjahr. Der frühere Bundesliga-Trainer Skibbe (Dortmund, Leverkusen, Frankfurt, Hertha) hatte Hiroshima einmal zur Vizemeisterschaft und viermal in die Top vier geführt, zudem gewann er im ersten Jahr den Ligapokal und wurde zweimal Trainer des Jahres in Japan.

In der abgelaufenen Saison belegte Hiroshima Platz vier, einen Platz vor Kobe. Dort wird Skibbe, der den zu Shimizu S-Pulse wechselnden Takayuki Yoshida ersetzt, zweiter deutscher Trainer nach Thorsten Fink (2019 bis 2020).