Slot: "Rücksichtsloser" van de Ven schuld an Isaks Verletzung

Trainer Arne Slot hat die Verantwortung für die schwere Verletzung des Liverpool-Rekordeinkaufs Alexander Isak Micky van de Ven zugeschoben. Der Verteidiger von Tottenham Hotspur sei "rücksichtslos" in den Zweikampf mit dem schwedischen Stürmer gegangen. "Wenn man diese Art und Weise des Tacklings zehnmal wiederholt, besteht meiner Meinung nach zehnmal eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Spieler ernsthaft verletzt", sagte Slot am Dienstag.

Isak hatte beim 2:1 bei den Londonern eine Knöchelverletzung mit Fraktur des Wadenbeins erlitten und wurde bereits operiert. "Es wird eine längere Verletzung sein, die ihn ein paar Monate außer Gefecht setzen wird", sagte Slot: "Ja, das ist eine riesengroße Enttäuschung für ihn. Und natürlich auch für uns."

Der 26-jährige Isak, der im Sommer für 150 Millionen Euro von Newcastle United gekommen war, blieb bislang hinter den Erwartungen zurück und erzielte erst zwei Ligatreffer - darunter das 1:0 in London am Samstag. Ähnlich wie Florian Wirtz hat auch der Schwede keinen leichten Start in Liverpool gehabt. Isak habe eine "herausfordernde und schwierige Phase" erlebt, sagte Slot: "Wir wussten, dass er Zeit brauchen würde."

Weil überdies Mohamed Salah für Ägypten beim Afrika-Cup spielt und Cody Gakpo fürs Spiel am Samstag gegen die Wolverhampton Wanderers auszufallen droht, gehen Slot die Optionen in der Offensive aus. Der frühere Frankfurter Hugo Ekitiké und der wenig berücksichtige Federico Chiesa sind die einzigen noch fitten Stürmer.