Sorgen um Tedesco: Fenerbahce-Trainer mit "schwerer Infektion"

Sorgen um Domenico Tedesco: Der frühere Bundesliga-Trainer kann seine Mannschaft Fenerbahce Istanbul wegen einer "schweren Infektion" aktuell nicht betreuen. Dies teilte der türkische Klub am Mittwoch mit. Die britische Sun berichtete von der Einlieferung in ein Krankenhaus.

Bereits am vergangenen Wochenende im Ligaduell gegen Antalyaspor (2:2) stand Tedesco, der im September 2025 bei Fener auf José Mourinho gefolgt war, krankheitsbedingt nicht an der Seitenlinie. Nun fällt er auch für das für Mittwoch (18.30 Uhr) angesetzte Pokalspiel von Fenerbahce gegen Gaziantep aus. "Die Behandlung unseres Technischen Direktors Domenico Tedesco aufgrund der schweren Infektion, die er sich zugezogen hat, ist im Gange", heißt es in der Vereinsmitteilung.

Für Tedesco springt Co-Trainer Zeki Murat Göle ein. Laut Klub ist geplant, dass Tedesco am Wochenende im Ligaspiel gegen Samsunspor wieder auf der Bank sitzt. Zehn Spieltage vor dem Saisonende liegt Fenerbahce auf dem zweiten Tabellenplatz der Süper Lig und hat vier Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Galatasaray.