Spitzenspiel zwischen FCB und Wolfsburg am 22. Februar

Das Bundesliga-Spitzenspiel zwischen den Fußballerinnen von Bayern München und dem VfL Wolfsburg findet am 22. Februar 2026 um 16.20 Uhr statt. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) im Rahmen der zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 16 bis 19 mit. Das Duell zwischen München und Wolfsburg wird frei empfangbar im ZDF übertragen, zusätzlich streamen wie gewohnt DAZN und MagentaSport.