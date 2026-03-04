Strafminderung für englischen Nationalspieler Maguire

Der englische Fußball-Nationalspieler Harry Maguire hat sechs Jahre nach seiner Festnahme in Griechenland eine Strafminderung erreicht. Nach einem langjährigen Berufungsverfahren wurde die Strafe für den 32-Jährigen, die er 2020 aufgrund einer vermeintlichen Schlägerei auf der Insel Mykonos erhalten hatte, auf 15 Monate Gefängnis auf Bewährung reduziert. Dies berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Athens-Macedonian.

Ursprünglich war der Verteidiger von Rekordmeister Manchester United bereits kurz nach dem Vorfall wegen wiederholter Körperverletzung, versuchter Bestechung, Gewalt gegen Beamte und Beleidigung zu 21 Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt worden. Maguire hatte das Urteil im Nachhinein angefochten, aufgrund von Verfahrensfragen war der Prozess zwischen 2023 und 2025 jedoch viermal aufgeschoben worden.

Im August 2020 war Maguire gemeinsam mit seinem älteren Bruder und einem Freund Teil einer gewaltsamen Auseinandersetzung in einem Nachtclub gewesen, anschließend verbrachte er zwei Nächte in Polizeigewahrsam. Die im Anschluss erhobenen Vorwürfe bestritt der 64-malige Nationalspieler.