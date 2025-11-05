Suarez nach Tritt gesperrt: Messi-Kumpel fehlt Miami

Luis Suarez (38) hat seinem Ruf als Fußball-Rüpel wieder einmal alle Ehre gemacht. Der Stürmer von Inter Miami wurde von der Disziplinarkommission der Major League Soccer (MLS) für ein Spiel gesperrt, nachdem er zuletzt in der zweiten Partie der Achtelfinal-Play-offs seinen Gegenspieler Andy Najar (Nashville SC) getreten hatte. Zudem muss Suarez eine Geldstrafe in unbekannter Höhe zahlen.

Damit fehlt Suarez seinem Klub in der entscheidenden dritten Partie im Kampf um den Einzug in das Viertelfinale am 8. November. Nach einem souveränen 3:1 im ersten Spiel, hatte Suarez mit seinem Kumpel Lionel Messi in der zweiten Partie ein 1:2 kassiert. Der Schiedsrichter hatte in dem Spiel den Tritt von Suarez, der in seiner Karriere immer wieder für Skandale sorgte, nicht gesehen.