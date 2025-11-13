Tah will Talente schützen

Fußball-Nationalspieler Jonathan Tah hat um Geduld mit den Youngstern Said El Mala und Assan Ouédraogo geworben. "Es ist extrem wichtig, dass man ihnen genügend Zeit gibt und sie schützt", sagte der Profi von Bayern München vor dem WM-Qualifikationsspiel am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Luxemburg über die beiden 19-Jährigen, die erstmals von Bundestrainer Julian Nagelsmann in den Kader berufen wurden.

Den Hype, der um die jungen Spieler entstanden sei, sei "ihnen gegönnt", sagte Tah: "Es ist aber wichtig, ihnen beizubringen, bei sich zu bleiben." Ein "gutes und stabiles Umfeld" sei dafür sehr förderlich. "Wenn sie gut performen, dann sollen sie natürlich auch Lob kriegen. Aber wenn man sich zu sehr auf den Hype fokussiert, dann fokussiert man sich auch in schweren Momenten zu sehr auf das, was von außen kommt", sagte Tah.