Ter-Stegen-Comeback für Barca: "Hat dem Verein viel gegeben"

Marc-André ter Stegen konnte zufrieden sein. Seine Pflicht hatte der Fußball-Nationaltorwart bei seinem lang ersehnten Comeback im Tor des FC Barcelona erfüllt. Ein halbes Jahr vor der WM war der 33-Jährige beim mühsamen 2:0 (0:0) beim Drittligisten CD Guadalajara im spanischen Pokal endlich wieder zu etwas Spielpraxis gekommen und dabei ohne Gegentor geblieben.

Die Freude dürfte dennoch nur kurz währen. Eine dauerhafte Rückkehr zwischen die Pfosten ist bei den Katalanen nicht zu erwarten. "Für mich ist Marc der Kapitän. Es war eine gute Gelegenheit für ihn, er hat dem Verein viel gegeben", sagte Trainer Hansi Flick zwar, aber: "Wir haben mit dem Trainerstab gesprochen und entschieden, dass er spielt. Nur für dieses Spiel."

Stammtorwart Joan García war bei der Pflichtaufgabe geschont worden. Auch vor der nominellen Nummer zwei Wojciech Szczesny erhielt ter Stegen den Vorzug. Flick setzte so erstmals seit dem 18. Mai wieder auf ter Stegen. Damals hatte der DFB-Keeper beim 2:3 in der Liga gegen den FC Villarreal zwischen den Pfosten gestanden, ehe er sich einer erneuten OP am Rücken unterziehen musste.

Lob erhielt ter Stegen für seine Leistung von der spanischen Presse. Die Zeitung Mundo Deportivo nannte ter Stegens Vorstellung "aufmerksam", das Blatt Sport kommentierte: "Er hatte zwar nicht viel zu tun, zeigte aber, dass er nach wie vor ein technisch versierter Torwart ist, der gerne Risiken eingeht und stets versucht, den Ball von hinten herauszuspielen."

Kapitän ter Stegen hatte gegen den auf Defensive bedachten Außenseiter wenig zu tun und wurde erst in der 79. Minute erstmals ernsthaft geprüft. Kurz zuvor hatte Andreas Christensen, wie ter Stegen einst bei Borussia Mönchengladbach, den Favoriten per Kopf erlöst (76.). Marcus Rashford besorgte den Endstand (90.).

Hinter ter Stegens Zukunft in Barcelona stehen ungeachtet des Comebacks Fragezeichen. Dem Keeper wurde bereits mitgeteilt, dass der Klub ihn gerne verkaufen würde. Weil Bundestrainer Julian Nagelsmann mit Blick auf die WM Spielpraxis verlangt, wurde in den vergangenen Monaten immer wieder über einen Winterwechsel ter Stegens spekuliert. Sein Vertrag bei Barca läuft bis 2028.

"Es ist seine Entscheidung, ob er bleibt oder geht", hatte Flick am Montag gesagt und ter Stegen zugleich einen "fantastischen" Torhüter und Menschen genannt: "Ich respektiere ihn sehr, ich habe mit ihm darüber gesprochen, er ist auch eine Bereicherung für die Mannschaft. Er entscheidet, nicht ich."