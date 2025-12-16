Ter Stegen feiert Comeback bei Barca

Fußball-Nationaltorwart Marc-André ter Stegen feiert beim FC Barcelona nach langer Leidenszeit etwas überraschend sein Comeback. Der 33-Jährige steht im Sechzehntelfinale des spanischen Pokals beim Drittligisten CD Guadalajara (21.00 Uhr/DAZN) anstelle des geschonten Stammtorwarts Joan García in der Startelf. Ter Stegen erhielt im Tor des Titelverteidigers von Trainer Hansi Flick den Vorzug vor Wojciech Szczesny.

Flick hatte bereits am Montag angekündigt, dass er auf García verzichten würde, sich öffentlich aber nicht auf einen Ersatz festlegen wollen. Am Spieltag berichteten spanische Medien zunächst, dass er ter Stegen erneut übergehen würde. Eine gute Stunde vor dem Anpfiff wurde dann jedoch bekannt, dass ter Stegen zwischen den Pfosten stehen wird.

Für den früheren Gladbacher ist es das erste Pflichtspiel für Barca seit dem 2:3 in der Liga gegen den FC Villarreal am 18. Mai. Damals war er gerade nach einer Verletzung an der Patellasehne zurückgekehrt. Kurze Zeit später musste er sich einer weiteren Rücken-OP unterziehen und fiel abermals aus. Zudem wurde bald bekannt, dass Barcelona den Torwart gerne verkaufen würde.

Der langjährige Kapitän steht noch bis 2028 unter Vertrag. Ein Abschied im Winter schien mit Blick auf die von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die WM 2026 geforderte Spielpraxis jedoch lange naheliegend.

"Es ist seine Entscheidung, ob er bleibt oder geht", sagte Flick am Montag und nannte ter Stegen einen "fantastischen" Torhüter und Menschen: "Ich respektiere ihn sehr, ich habe mit ihm darüber gesprochen, er ist auch eine Bereicherung für die Mannschaft. Er entscheidet, nicht ich."