Thema Konstanz: Lahm sieht bei DFB-Elf noch Luft nach oben

Größere Konstanz für ein starkes Turnier: Philipp Lahm sieht bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft mit Blick auf die WM in Kanada, Mexiko und den USA im kommenden Jahr noch Luft nach oben.

"Es ist ein Auf und Ab. Das Wichtigste bei einer Qualifikation ist, dass man sich qualifiziert. Das wurde erledigt, geschafft als Gruppenerster und man muss nicht in irgendwelche Play-off-Spiele, das ist enorm wichtig", sagte der Weltmeisterkapitän von 2014 am Rande seiner Aufnahme in die Hall of Fame des deutschen Sports.

Das deutsche Nationalteam um Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte mit einem überzeugenden 6:0-Erfolg gegen die Slowakei am Montag sein WM-Ticket gesichert, in der Quali jedoch längst nicht immer geglänzt. "Aber zu so einem Turnier muss die Leistung konstanter vollbracht werden", sagte deshalb auch Lahm mahnend: "Das ist auch eine Qualität, konstant seine Leistung zu bringen und nicht unter ein bestimmtes Niveau zu fallen."

Aktuell seien die Schwankungen noch zu groß. "Aber es ist ja noch ein bisschen Zeit", so der 42-Jährige.