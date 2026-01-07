Thiaw als Pechvogel - doch Newcastle siegt spektakulär

Trotz eines gebrauchten Abends für den deutschen Nationalspieler Malick Thiaw hat Newcastle United seinen Erfolgslauf mit einer irrwitzigen Aufholjagd fortgesetzt. Die Magpies gewannen nach dreimaligem Rückstand mit 4:3 (1:2) gegen Leeds United und den deutschen Teammanager Daniel Farke. Harvey Barnes traf in der zwölften Minute der Nachspielzeit zum umjubelten Sieg.

Thiaw hatte früh die Gelbe Karte (7.) gesehen. Danach rutschte der 24-Jährige vor der Führung der Gäste durch Brenden Aaronson (32.) aus, ehe er mit einem Handspiel den Elfmeter verursachte, den Dominic Calvert-Lewin flach verwandelte (45.+5). In der Halbzeit wurde Thiaw ausgewechselt.

Nick Woltemade hatte zuvor den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer der Magpies von Barnes (36.) vorbereitet, der Ex-Hoffenheimer Joelinton (54.) glich abermals aus. Aaronson (79.) gelang zunächst die dritte Leeds-Führung, dann bekam er den Ball aber im eigenen Strafraum an den Arm. Bruno Guimaraes (90.+1, Handelfmeter) und Barnes verwandelten den St. James' Park spät in ein Tollhaus und schossen Newcastle durch den dritten Sieg nacheinander zurück ins Europacup-Rennen.

Zwei Tage nach der Entlassung von Ruben Amorim bei Manchester United verhinderte der frühere Leipziger Benjamin Sesko derweil mit seinem Doppelpack (50./60.) eine peinliche Pleite. Die Red Devils mussten sich unter Interimscoach Darren Fletcher dennoch mit einem 2:2 (0:1) beim Tabellenvorletzten FC Burnley begnügen.

Welche Lösung United auf der Trainerbank anstrebt, ist weiter offen. Medienberichten zufolge soll die Klubführung am Dienstag erste Gespräche mit Ole Gunnar Solskjaer und Michael Carrick geführt haben.