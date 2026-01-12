Titel-Versprechen geplatzt: "Wahrsager" aus Mali festgenommen

Ein Mann, der sich als spiritueller Führer ausgegeben und den Sieg von Malis Fußball-Nationalmannschaft beim Afrika-Cup versprochen hatte, ist wegen mutmaßlichen Betrugs festgenommen worden. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf lokale Quellen in der Hauptstadt Bamako. Der Mann soll mehr als 22 Millionen CFA-Francs (rund 33.500 Euro) in Form von Spenden gesammelt haben, im Gegenzug versprach er einen Triumph Malis.

Das Team um den Bochumer Ibrahima Sissoko schied im Viertelfinale am Freitag gegen den Senegal aus (0:1). Nach der Niederlage zog eine wütende Menge zu dem Haus des Mannes, der sich in den Sozialen Medien als "Marabout" bezeichnete, bevor die Polizei einschritt. Am Samstag wurde der Mann festgenommen und in die Abteilung zur Bekämpfung von Cyberkriminalität eingeliefert, berichteten zwei Mitarbeiter.

"Scharlatanerie ist in Mali gesetzlich strafbar", sagte ein Verantwortlicher der Abteilung zur Bekämpfung von Cyberkriminalität auf AFP-Anfrage. Den selbsternannten Wahrsager zu verhaften, solange die Nationalmannschaft noch im Wettbewerb war, wäre "in der Begeisterung des Afrika-Cups" schwierig gewesen, fügte er hinzu.