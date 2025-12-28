Tottenham siegt bei Crystal Palace - Leeds punktet weiter

Die Tottenham Hotspur haben zum Ende eines auf nationaler Ebene enttäuschenden Jahres einen schmeichelhaften Sieg eingefahren. Im London-Duell am 18. Spieltag der englischen Premier League bei Crystal Palace mit dem österreichischen Teammanager Oliver Glasner siegte der Europa-League-Sieger glücklich mit 1:0 (1:0).

Archie Gray (42.) erzielte kurz vor dem Seitenwechsel den Siegtreffer, zwei weitere Treffer durch Richarlison wurden jeweils wegen Abseits aberkannt. Ansonsten dominierte der FA-Cup-Sieger, einzig die Tore fielen trotz zahlreicher Chancen nicht. Nach der dritten Niederlage nacheinander fiel Crystal Palace auf Rang neun zurück, Tottenham verbesserte sich auf Platz elf.

Daniel Farke und Leeds United vergrößerten unterdessen den Vorsprung auf die Abstiegsplätze weiter. Der deutsche Teammanager holte im Aufsteigerduell beim AFC Sunderland um den ehemaligen Leverkusener Kapitän Granit Xhaka ein 1:1 (0:1). Dominic Calvert-Lewin sicherte seinem Team den Zähler, der Stürmer traf in der sechsten Partie in Folge. Seit fünf Spielen ist Leeds nun unbesiegt, West Ham United auf Rang 18 ist sieben Punkte entfernt.