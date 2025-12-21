Traumtor inklusive: Marokko siegt zum Auftakt

Gastgeber Marokko hat seine Titelmission beim Afrika-Cup mit einem souveränen Erfolg eröffnet. Der WM-Vierte von 2022 gewann auch dank eines Treffers per Fallrückzieher gegen die Komoren mit 2:0 (0:0) und untermauerte seine Ambitionen. Zum bislang einzigen Mal hat Marokko das Kontinentalturnier 1976 gewonnen.

Brahim Diaz (55.) von Real Madrid erzielte nach Vorlage des früheren Bayern-Profis Noussair Mazraoui das 1:0, dann riss Ayoub El Kaabi (74.) die Fans in Marokkos Hauptstadt Rabat mit seinem Traumtor von den Sitzen.

Das Eröffnungsspiel im strömenden Regen hatte jedoch mit mehreren Dämpfern begonnen: Erst scheiterte Soufiane Rahimi (11.) mit einem Foulelfmeter an Yannick Pandor, dann musste Romain Saiss (19.) bereits früh verletzt vom Platz.