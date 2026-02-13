Trotz Elferfehlschuss: Füllkrug und Milan siegen

Die AC Mailand und Niclas Füllkrug behalten den Stadtrivalen Inter im Titelkampf der Serie A zumindest in Blickweite. Am Freitagabend gewann Milan beim Pisa Sporting Club mit 2:1 (1:0). Der nach der Pause ein- und kurz vor Schluss wieder ausgewechselte Füllkrug verschoss dabei einen Foulelfmeter (56.).

Die Führung erzielte der Engländer Ruben Loftus-Cheek (39.). Pisas Felipe Loyola (71.) glich aus, ehe Luka Modric (85.) den Siegtreffer für die Rossoneri erzielte. Milans Mittelfeldspieler Adrien Rabiot sah in der Nachspielzeit noch die Gelb-Rote Karte (90.+1). Durch den Sieg rückte Milan vorerst auf fünf Punkte an den Tabellenführer heran. Am Samstag kommt es zum Topspiel in der Serie A, wenn Inter den Tabellenvierten Juventus Turin empfängt (20.45 Uhr).