Trotz "Rückschlags": Wirtz "sehr zufrieden" in Liverpool

Florian Wirtz wollte sich seinen ganz persönlichen Aufschwung von diesem "kleinen Rückschlag" für den FC Liverpool nicht zerreden lassen. "Ich bin sehr zufrieden, dass ich hier bin", sagte der deutsche Fußball-Nationalspieler nach dem bitteren 0:3 (0:2) im Premier-League-Topspiel bei Manchester City bei Sky und betonte: "Ich komme zu meiner Spielzeit und auch zu meinen Aktionen auf dem Platz."

Doch auch Wirtz konnte die fünfte Saisonniederlage der Reds in der Liga nicht verhindern. Mit 18 Punkten nach elf Spielen hinkt der Titelverteidiger Tabellenführer FC Arsenal (26 Punkte), dessen Verfolger City (22) und den eigenen Ansprüchen hinterher.

Wirtz hatte eine schlüssige Erklärung für die Niederlage. "Jeder weiß um die Qualität von City. Sie lassen den Ball sehr gut laufen. Und wir haben es nicht geschafft, sie dabei zu stören und in gute Umschaltmomente zu kommen", sagte er. Liverpool sei "nicht griffig genug in den Zweikämpfen" gewesen und "nicht ins Pressing gekommen".

Und Wirtz? Dessen Talent, schrieb die BBC, "ist unbestreitbar vorhanden, doch allzu oft lässt er sich im Ballbesitz zu leicht abschütteln". Die City-Fans übergossen ihn mit Häme, als sie angesichts seiner hohen Ablösesumme skandierten: "Was für eine Geldverschwendung!"

Dass er mal wieder zwischen den Rollen als Zehner und Linksaußen hatte wechseln müssen, sei "keine große Umstellung" gewesen, meinte Wirtz. Und ja, in der Premier League werde "anders" gespielt, aber das habe er inzwischen verstanden. "Deswegen brauche ich das jetzt auch nicht immer wieder zu erwähnen", sagte er genervt: "Ich bin jetzt hier und versuche dazu beizutragen, dass wir erfolgreich sind."

Ein Titelkandidat, meinte Sky-Experte Roy Keane, ist dieses Liverpool aber "nicht mehr". Kapitän Virgil van Dijk widersprach. Das 0:3 sei "ein schwerer Schlag", aber: "Wir werden auf keinen Fall aufgeben. Es ist erst November. Wir sind bereit für eine lange Saison und einen harten Kampf."