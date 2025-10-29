Tudor weg, Flaute vorbei: Juve meldet sich zurück

Zwei Tage nach der Entlassung von Trainer Igor Tudor hat Italiens Rekordmeister Juventus Turin einen ersten Schritt aus der Krise gemacht. Unter Interimscoach Massimiliano Brambilla feierte der Traditionsklub am Mittwochabend ein 3:1 (1:1) über Udinese Calcio, damit endete eine fast sieben Wochen andauernde Negativserie mit acht Spielen ohne Sieg.

Starstürmer Dusan Vlahovic traf früh per Elfmeter für die Alte Dame (5.), zuvor war der Serbe gefoult worden. Das vermeintliche 2:0, erneut durch Vlahovic, wurde wegen einer Abseitsstellung aberkannt (16.). Nicoló Zaniolo (45.+1) glich kurz vor der Pause aus, Federico Gatti (67.) und Kenan Yildiz (90.+6) per Foulelfmeter sorgten für den hochverdienten Erfolg.

Nach zuletzt vier Spielen ohne Torerfolg und drei aufeinanderfolgenden Pflichtspiel-Niederlagen hatte Turin am Montag den früheren Juve-Profi Tudor entlassen. Der Kroate war nur sieben Monate im Amt. Als Nachfolger ist der frühere italienische Nationaltrainer Luciano Spalletti im Gespräch. Der 66-Jährige soll laut Medienberichten zunächst bis zum Saisonende übernehmen.

Die AS Rom schlug Parma Calcio 2:1 (0:0) und zog nach Punkten (21) mit Spitzenreiter SSC Neapel gleich. Der frühere Leverkusener Mario Hermoso (63.) und Artem Dowbyk (81.) erzielten die Treffer. Für Parma traf Alessandro Circati (86.). Juventus (15) ist Sechster.