U21 mit Knauff und Weiper - Atubolu löst Neuer ab

Die deutsche U21-Nationalmannschaft geht mit Mittelfeldspieler Ansgar Knauff und Angreifer Nelson Weiper in der Startelf in das EM-Halbfinale gegen Frankreich. Das Duo rückt für Brajan Gruda und Nicolo Tresoldi in die Mannschaft. In Kosice dabei sind auch die zuletzt angeschlagenen Eric Martel und Verteidiger Max Rosenfelder.