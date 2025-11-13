U21 vor Pflichtaufgabe gegen Malta: "Sind haushoher Favorit"

Nur ein Sieg zählt: Wenn die deutsche U21-Nationalmannschaft am Freitag in der EM-Qualifikation auf Schlusslicht Malta trifft, erwartet Antonio Di Salvo von seiner zuletzt nicht immer überzeugenden Mannschaft eine dominante Vorstellung. "Wir werden der haushohe Favorit sein, und das möchte ich auch von Anfang an sehen", sagte der DFB-Trainer vor Partie in Fürth (18.00 Uhr/Sat.1).

Im Kampf mit Tabellenführer Griechenland um das direkte EM-Ticket darf sich das DFB-Team keinen weiteren Ausrutscher wie im Oktober (2:3 gegen die Griechen) erlauben. Gegen Malta sollte ein Sieg aber Formsache sein, die Gäste haben in der EM-Quali seit November 2021 16 Niederlagen in Folge kassiert.

Di Salvo will daher auf dem Platz klare Verhältnisse sehen. "Wir müssen das Tempo hoch halten. Wir müssen von Anfang an zeigen, dass wir nach vorne spielen möchten, dass wir darauf aus sind, Tore zu erzielen, das Spiel früh zu entscheiden", sagte der DFB-Trainer.

Ziel sei es auch, sich im ersten Duell einer deutschen U21 mit Malta Selbstvertrauen für das Spiel vier Tage später in Tiflis zu holen. "In Georgien haben wir dann ein schweres Spiel gegen eine aufstrebende Fußballnation, die bei den beiden letzten Europameisterschaften gut gespielt hat", so Di Salvo. Georgien liegt aktuell nur einen Punkt hinter der deutschen Mannschaft.

Für die letzten Spiele des Jahres hat Di Salvo unter anderem erstmals Shootingstar Lennart Karl (17) von Bayern München nominiert. Verzichten muss er dagegen auf Said El Mala (1. FC Köln) und Assan Ouédraogo von RB Leipzig, die bei der A-Nationalmannschaft im Einsatz sind.