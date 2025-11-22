Überraschung bei Bayer: Essen verlässt das Tabellenende

Die Fußballerinnen der SGS Essen haben überraschend ihren ersten Saisonsieg in der Bundesliga eingefahren. Beim ambitionierten Topteam Bayer Leverkusen setzte sich das zuvor sieglose Schlusslicht am Samstag mit 1:0 (0:0) durch und verließ dank des ersten Erfolgs den letzten Platz. Ans Tabellenende rutschte Carl Zeiss Jena, das zuvor beim 0:3 (0:1) beim SC Freiburg chancenlos geblieben war.

Während Leverkusen die dritte Pflichtspielpleite nacheinander kassierte und den Sprung auf Platz drei verpasste, traf Natasha Kowalski (58.) im elften Saisonspiel zum ersten Sieg für Essen. Der Rückstand auf den Hamburger SV am rettenden Ufer verkleinerte sich auf zwei Zähler, Jena liegt ohne Sieg mit vier Punkten Rückstand hinter dem HSV. Luca Birkholz (7.), Selina Vobian (69.) und Aurelie Csillag (85.) erzielten die Treffer für Freiburg im Dreisamstadion.