Undav über WM-Chancen: "Muss mich nicht verstecken"

Fußball-Nationalspieler Deniz Undav glaubt an seine WM-Chance. "Ich brauche mich nicht zu verstecken. Der Bundestrainer weiß, was er an mir hat - auf und außerhalb des Platzes", sagte der Angreifer von Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart und betonte: "Mein Ziel ist natürlich, mich zu empfehlen und bei der WM dabei zu sein."

Das tat Undav zuletzt mit sieben Toren und zwei Vorlagen als bester Scorer der fünf größten Ligen Europas im Monat November. Mit sechs Liga-Toren in Serie knackte er außerdem den Vereinsrekord von VfB-Legende Jürgen Klinsmann.

"Mein Job ist es, es dem Bundestrainer so schwer wie möglich zu machen. Wenn wir gut sind und ich score, dann wird's schwierig für ihn, an mir vorbeizugehen", sagte der 29-Jährige.

Die jüngste Treffsicherheit "zeigt mir, dass ich was richtig gemacht habe in dem Monat", ergänzte er. "Aber ich muss weitermachen. Das wird schwer, weil die Konkurrenz riesig ist und sehr viel Qualität hat." Auch in der Nationalmannschaft, für die Undav zuletzt beim Final Four der Nations League im Juni gegen Frankreich (0:2) aufgelaufen ist.