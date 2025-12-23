Unglücksrabe Lacroix: Arsenal im Halbfinale des Ligapokals

Der FC Arsenal hat das Halbfinale des englischen Fußball-Ligapokals erreicht. Der Premier-League-Spitzenreiter setzte sich am Dienstag mit 8:7 im Elfmeterschießen gegen den FA-Cup-Gewinner Crystal Palace durch, nach 90 Minuten hatte es 1:1 (0:0) gestanden. In der Vorschlussrunde wartet nun der FC Chelsea auf die Gunners, das Hinspiel findet am 14. Januar bei den Blues statt.

Mikel Arteta rotierte im Vergleich zum jüngsten 1:0 beim FC Everton in der Liga auf gleich acht Positionen. Doch auch die B-Mannschaft von Arsenal dominierte, vergab im ersten Durchgang aber reihenweise gute Möglichkeiten. In Halbzeit zwei flachte die Partie dann ab - bis der ehemalige Wolfsburger Maxence Lacroix mit einem Eigentor (80.) für die Führung des Heimteams sorgte. Palace kam aber tief in der Nachspielzeit durch Kapitän Marc Guéhi (90.+5) zurück. Und so fiel die Entscheidung im Elfmeterschießen, wo dann Lacroix als einziger Schütze vergab.

Im zweiten Halbfinale trifft Newcastle United mit den deutschen Nationalspielern Nick Woltemade und Malick Thiaw auf Manchester City.