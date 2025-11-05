Unions Janez erleidet Kreuzbandriss

Schon wieder ein Kreuzbandriss in der Frauen-Bundesliga: Die Fußballerinnen von Union Berlin müssen lange ohne Korina Janez auskommen. Die slowenische Nationalspielerin verletzte sich am Samstag in der Bundesliga-Partie bei Werder Bremen ohne Fremdeinwirkung und wird zeitnah operiert, wie ihr Verein am Mittwoch verkündete.

"Der Oktober war schon voller Kreuzbandverletzungen, und jetzt ist es auch mir passiert - ich habe mir das vordere Kreuzband gerissen", schrieb Janez auf ihrem Instagram-Account. Prominentestes Beispiel in den vergangenen Wochen war Nationalspielerin Lena Oberdorf von Bayern München, die sich bereits den zweiten Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen hat. Beinahe ein Dutzend Bundesliga-Spielerinnen hat es allein seit Anfang Juli erwischt.