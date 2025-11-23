US-Titel: Berger und Gotham schreiben Geschichte

Deutschlands Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger (35) hat mit ihrem Klub Gotham FC Geschichte geschrieben und den Titel in der US-amerikanischen National Women's Soccer League (NWSL) gewonnen. Im Finale der Play-offs setzte sich das Team in San Jose mit 1:0 (0:0) gegen Washington Spirit durch, es war das Ende einer bemerkenswerten Reise: Als achtes und letztes Team hatte sich Gotham für die K.o.-Runde qualifiziert, aus dieser Position hatte in der Geschichte der NWSL noch niemand den Titel gewonnen.

"Das ist so surreal", sagte US-Nationalspielerin Rose Lavelle, die in der 80. Minute entscheidend getroffen hatte: "Wir wissen, dass wir in der Regular Season nicht unser Potenzial ausgeschöpft haben. In den Play-offs ging es darum, das Beste von uns zu zeigen."

Für das Team aus New York ist es bereits die zweite NWSL-Meisterschaft nach 2023. Damals hatte Gotham die bisherige Bestmarke aufgestellt und als Sechster der Hauptrunde den Titel gewonnen.

In der aktuellen Spielzeit schaltete Gotham nacheinander den Hauptrundensieger Kansas City Current (2:1), den Titelverteidiger Orlando Pride (1:0) und nun den Vizemeister Washington aus. Berger, die Bundestrainer Christian Wück zuletzt in den Halbfinalspielen der Nations League noch aufgrund einer Knieverletzung gefehlt hatte, blieb im Finale und auch im Halbfinale ohne Gegentor. Die 35-Jährige spielt seit 2024 für das US-Team.