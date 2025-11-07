Vanoli übernimmt Gosens-Klub Florenz

Der italienische Fußball-Erstligist AC Florenz hat einen neuen Trainer gefunden. Drei Tage nach der Entlassung von Stefano Pioli und einen Tag nach der 1:2-Niederlage beim FSV Mainz 05 in der Conference League gab der Klub von Nationalspieler Robin Gosens am Freitag die Verpflichtung von Paolo Vanoli bekannt. Der 53-Jährige wird bereits am Sonntag (15 Uhr/DAZN) beim CFC Genua an der Seitenlinie stehen.

Der frühere italienische Nationalspieler Vanoli war zuletzt vereinslos, nachdem er im Sommer seinen Posten beim FC Turin nach nur einer Saison aufgegeben hatte. Er übernimmt ein Team in akuter Krise: Nach zehn Spieltagen steht die Fiorentina mit lediglich vier Punkten und noch ohne Sieg am Tabellenende der Serie A – so schlecht ist der Klub noch nie in eine Erstliga-Saison gestartet.