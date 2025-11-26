Vardy ausgeraubt: Diebe brechen in Villa am Gardasee ein

Der frühere englische Fußball-Nationalspieler Jamie Vardy ist Opfer von Einbrechern geworden. Medienberichten zufolge sollen Diebe aus Vardys Villa in Salo am Gardasee wertvolle Uhren, Schmuck und Bargeld im Wert von rund 100.000 Euro gestohlen haben, nachdem sie durch ein aufgebrochenes Fenster eingestiegen waren. Die örtliche Polizei nahm Ermittlungen auf.

Nach Angaben der Ermittler habe die Diebesbande die Bewegungen des 38 Jahre alten Torjägers, der aktuell beim italienischen Erstliga-Aufsteiger US Cremonese unter Vertrag steht, seiner Frau und seiner Kinder verfolgt und daher gewusst, dass das Haus unbewacht sein würde. Mindestens drei Personen hätten die Abwesenheit der Familie genutzt, um sich unbemerkt Zugang zum Haus zu verschaffen.

Der 26-malige Nationalspieler hatte Leicester City infolge des Abstiegs aus der Premier League im Sommer nach 13 Jahren verlassen, Anfang September schloss er sich Cremonese an. In acht Einsätzen gelangen ihm dort bisher zwei Treffer, Cremonese ist aktuell Elfter der Serie A.