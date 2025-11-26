VfB erneut länger ohne Zagadou

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss erneut für längere Zeit auf Abwehrspieler Dan-Axel Zagadou verzichten. Der Verteidiger habe sich eine "signifikante muskuläre Verletzung" zugezogen, sagte Trainer Sebastian Hoeneß am Vorabend des Europa-League-Spiels am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) bei den Go Ahead Eagles.

Zagadou habe die neuerliche Blessur ohne Gegnereinwirkung erlitten. "Das ist einfach bitter für den Jungen", meinte Hoeneß. Zagadou hatte wegen verschiedener Verletzungen in den vergangenen fast drei Jahren immer wieder länger pausieren müssen.

"Wir waren an der Schwelle, dass er wieder richtig stabil daherkommt", sagte Hoeneß, die neuerliche Muskelverletzung habe "uns kalt erwischt". Wie lange der Franzose genau ausfallen wird, ist offen. Ein weiterer Einsatz noch in diesem Jahr scheint aber sehr unwahrscheinlich.

Wie Zagadou werden der ebenfalls verletzte Tiago Tomas und Noah Darwich (2. Mannschaft) in Deventer fehlen. Hoeneß erwartet eine "anspruchsvolle Aufgabe" und forderte, seine Elf müsse "den nächsten Schritt" machen.