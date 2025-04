Vinicius verschießt Elfmeter: Real unterliegt Valencia

Real Madrid hat im Titelrennen der spanischen Fußball-Liga böse gepatzt. Die Königlichen verloren auch aufgrund eines verschossenen Elfmeters von FIFA-Weltfußballer Vinicius Junior mit 1:2 (0:1) gegen den FC Valencia und drohen den Anschluss an die Tabellenspitze zu verlieren - der FC Barcelona von Trainer Hansi Flick kann am Abend (21.00 Uhr/DAZN) mit einem Heimsieg gegen Betis Sevilla auf sechs Zähler davonziehen.

Hugo Duro (90.+5) verpasste Real durch sein Siegtor in der Nachspielzeit einen herben Dämpfer, Vinicius (50.) hatte nach der Führung durch Mouctar Diakhaby (15.) zwischenzeitlich ausgeglichen. Rekordsieger Real verpatzte trotz bester Chancen dazu die Generalprobe für das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League am Dienstag beim FC Arsenal.

Dabei agierten die Königlichen über weite Strecken hochüberlegen, der überragende Giorgi Mamardaschwili parierte kurz vor der Führung einen schwach geschossenen Foulelfmeter von Vinicius problemlos (13.). Nach dem Gegentreffer verpasste Reals Superstar Kylian Mbappé mehrfach den Ausgleich, in der 37. Minute traf der Franzose nach einer Ecke den Pfosten. Vinicius machte es dann nach einer Ecke besser und drückte den Ball aus kurzer Distanz über die Linie. Der Siegtreffer sollte Real trotz guter Möglichkeiten aber nicht mehr gelingen, dafür traf Duro per Kopf.